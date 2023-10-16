Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Lozan Mübadelesi’nin 100. Yılı Anısı’na düzenlenen ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’nın kazananları belirlendi. Farklı zamanlarda Balkanlardan Bursa’ya göç eden muhacirlerin hikâyelerinin ele alındığı yarışmanın ödül töreni 30 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

Bursa’da altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatına da katkı sunmaya devam ediyor. Balkanlardan Kafkaslara, Türkistan’dan Kırım’a ve Türkiye’nin dört bir tarafından göç alarak adeta bir çiçek bahçesini hatırlatan Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ve Lozan Mübadelesi’nin 100’üncü yılı münasebetiyle ‘Bursa Günlüğü Hikâye Yarışması’ düzenledi.

Yarışmanın Seçici Kurulu’nda, Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Karaca, Türk hikâyeciliğinin son dönem önde gelen isimlerinden Mustafa Çiftci, Bursa’nın yaşayan hafızası olarak bilinen şair ve yazar Nevzat Çalıkuşu, tarihî romanları ve hikâyeleriyle Türk tarihini sevdiren Hasan Erdem ile romanları ve hikâyeleriyle Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yerini alan Güray Süngü yer aldı.

Seçici Kurul tarafından değerlendirme toplantısında; ‘Hayal Meyal’ müstear isimli Saadet Küçük birinci, ‘Avni Muradi’ müstear isimli Oğuz Mutlu ikinci, ‘Kebikeç’ müstear isimli Seval Özdemir üçüncü oldu. ‘Gemlik35’ müstear isimli Nilar Gök ile ‘Hayalci’ müstear isimli Hatice Öztop Büber ise teşvik ödülüne lâyık görüldü. Yarışmada birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin, teşvik alan iki kişiye de 2 bin 500’er TL para ödülü verilecek.

‘Cumhuriyet’in 100. Yılı Etkinlikleri’ çerçevesinde, 30 Ekim 2023 Pazartesi günü Mudanya’da gerçekleştirilecek ödül töreninde dereceye girenler ödüllerine kavuşacak.