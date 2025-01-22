Bursa Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda budama çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Yürütülen çalışmalar kapsamında, başta okul bahçelerindeki kuruyan ağaç dalları olmak üzere, ilçe genelindeki yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan bölgelerde budama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde böcek ve diğer haşerelerin çoğalmasının önüne geçilirken, parklar ve yeşil alanlar kent estetiğine uygun, düzenli ve temiz bir görünüme kavuşturuluyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bakım ve budama çalışmalarını yakından takip eden Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, çevre düzenlemesinin ve yeşil alanların korunmasının belediyenin öncelikli konuları arasında yer aldığını vurguladı.

"Yeşil alanlarımız, kent estetiği ve vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri alanlar açısından büyük önem arz ediyor," diyen Başkan Deviren, çalışmaların ilerleyen günlerde kentin diğer noktalarında da belirli periyotlarla devam edeceğini belirtti.