Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen davet, coşkulu anlara sahne oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesindeki programa Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Vekili Durmuş Uslu, Garnizon Komutanı Tank. Alb. Refai Eciroğulları, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ile öğretmenler ve aileleri katıldı. Yaklaşık bin kişi Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Programda söz alan Gemlik Belediye Başkan Vekili Durmuş Uslu, Belediye Başkanı Şükrü Deviren adına tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti. Okullar arasında düzenlenen çeşitli turnuvalarda derece alan öğretmenlere de madalya ve kupaları verildi.

Öğretmenler, orkestranın seslendirdiği şarkılar ile keyifli bir akşam yaşadılar.