Bursa Gemlik Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaları tek tek yıkıyor.BURSA (İGFA) - Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmeye alan belediye ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi ve Hamidiye Mahallelerinde bulunan metruk binaları yıkmak için harekete geçti. Asayişi bozan kişilerin mesken edindikleri ve can güvenliği adına tehlike arz eden binalar, iş makineleri ile yıkılarak yerle bir edildi.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, metruk binaların çevreye ve vatandaşlara zarar verme riskini en aza indirmek ve ilçeye nefes aldırmak için bu tür çalışmaların ivedilikle devam edeceğini belirtti. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de bu tür yapıların yıkılmasının hem güvenlik hem de çevre düzeni açısından büyük önem taşıdıklarına değinerek Başkan Devirene teşekkürlerini iletti.