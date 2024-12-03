3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gemlik Belediyesi ile Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği (BEDD) işbirliğinde özel bir program düzenlendi. Programa katılan engelliler ve aileleri, kimi zaman duygusal, kimi zaman ise eğlenceli anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen programa Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey, belediye başkan yardımcıları Durmuş Uslu ve Arzu Karataş, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve yürütme kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı.

Programda öncelikle Gemlik Belediyesi ile BEDD'in çalışmalarının anlatıldığı videolar izlendi. Ardından kürsüye gelen Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, şunları söyledi: "Derneğimiz, kurulduğundan beri hiçbir kurumdan yardım talep etmeden, belediyeler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak engellilere destek oluyor. Göreve ilk geldiğimizde başkanımız, 'Birlikte çalışmak istiyoruz' dedi. Bunun üzerine buluştuk ve neler yapabileceğimizi görüştük. Bedensel engelli bireylerin ulaşım ihtiyaçları için 35 kişilik bir aracı, bisiklet ve akülü araç kullanan bireylerin hizmetine sunmak üzere Gemlik Belediyemize tahsis etti. Bu araç, gezilerde, hastane ziyaretlerinde ve diğer ihtiyaçlarda kullanılacak. Protokolü kabul ettik, bu akşam resmi imzalar atılacak. Gemlik Belediyemizin desteğiyle hizmetlerimizi daha da geliştireceğiz."

Durmuş Uslu'dan sonra söz alan BEDD Başkanı Kemal Demirel ise, "Türkiye'de 12,5 milyon engelli var. Aileleriyle birlikte bu sayı yaklaşık 25 milyonu buluyor. Engelli bireyler toplumun dışına itilmemeli, onların toplumla bütünleşmelerini hep birlikte sağlamalıyız" dedi.

Daha sonra söz alan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, "Bütün engelleri hep birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum. Her zaman 'Birlikte başaracağız' dedik. Bu problemleri birlikte yaşıyoruz. Derneğimizin Gemlik'e katkıları bugüne özgü değil; ilçemize daha önce de önemli dokunuşları oldu. Allah çıktıkları bu yolda yardımcıları olsun" şeklinde konuştu. Başkan Deviren, konuşmasının ardından BEDD Başkanı Kemal Demirel'e bir plaket takdim etti.

Son olarak söz alan Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ise, "Engellilik, kimin başına ne zaman geleceğini bilemediğimiz bir durum. Ülkemiz bir deprem bölgesi ve geçen yıl Şubat ayında birçok insanımız bu gerçekle yüzleşti. Bu nedenle, birlikte yaşadığımız bu şehirde ihtiyaçlarımızı karşılamak ve herkes için yaşanabilir bir ortam oluşturmak adına el birliğiyle çalışacağız" dedi.

Program, özel bireylerin müzik gösterisiyle devam etti. Katılımcılar, akşam boyunca hep birlikte keyifli anlar yaşadı.