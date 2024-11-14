Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle Gemliklilerin kan şekerini ölçerek diyabet konusunda bilgilendirme yaptı.BURSA (İGFA) - Programda 472 kişinin kan şekeri ölçüldü. Ücretsiz yapılan testlerde, kan şekeri yüksek çıkan vatandaşlara sağlık durumlarını takip etmeleri önerildi. Ekipler ayrıca diyabet hakkında bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kendisi de ölçüm yaptıran Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in değerleri normal çıktı. Beslenme ve hareket etmeye dikkat ettiğini dile getiren Başkan Deviren, Gemliklilerle konu hakkında sohbet etti. Şeker hastalığının pek çok başka hastalığın sebebi olduğunu dile getiren Başkan Deviren, herkesi aşırı şeker tüketiminden kaçınmaya ve sağlık durumlarını takip etmeye davet etti.

Kaynak: igf