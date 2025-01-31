Bursa Gemlik Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenleme ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda kamelya ve bankların boyanması, yeşil alanların düzenlenmesi ve ot biçme çalışmaları gerçekleştiriliyor.BURSA (İGFA) - Ekipler, yıpranmış banklar, kamelyalar ve tadilat gerektiren noktaların bakımını yaparken, vatandaşların sıkça vakit geçirdiği alanları daha temiz ve estetik hale getiriyor. Kamelyalar, banklar, oturma grupları ve benzeri donatılar verniklenip boyanarak yenileniyor.

Ayrıca, Kuvayimilliye Bulvarı ve Dereboyu’ndaki yeşil alanlarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yol kenarlarında oluşan çöküntü ve tümsekler düzeltilirken, engebeli bölgelerde toprak tesviyesi yapılarak alanlar daha düzenli bir görünüme kavuşturuluyor.

Öte yandan, Umurbey’de ot biçme çalışmaları da sürüyor. Bu sayede alanlar daha bakımlı hale gelirken, böcek ve diğer zararlıların çoğalması da önleniyor. Gemlik Belediyesi, çevre düzenleme ve bakım çalışmalarına ilçe genelinde devam edecek.