Bursa'da Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) tarafından oda üyesi meslek komiteleri toplantısının ikincisi yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hamaloğlu, oda yöneticileri, meclis üyeleri ve meslek komitesi başkan ve üyeleri de geniş katılım sağladı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hamaloğlu, yönetime geldikleri günden bu tarafa yapılan çalışmaları kısa başlıklar altında anlatırken, çalışmaları süren Gemlik yat limanı projesi ve yeşil osb için gelinen son süreci anlattı. Hamaloğlu, “ilçe için yapılacak olan birçok projede odanın ilgi alanı içerisinde tüm kurum ve kuruluşlarla gerekli olan görüşmeleri yaptıklarını ve aralıksız olarak yapılacak olan çalışmalar için temaslarının devam ettiğini” ifade etti.

“Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisi, ilgili bakanlıklar ve Bursa valiliği başta olmak üzere genel müdürler ve bölge müdürleri ile de temaslarının sürdüğünü” ifade eden Hamaloğlu, “ilçemizin marka değerini yükseltecek olan Yat limanı ve ilçemiz için önemli olan yeşil osb içinde ekstra gayret sarf ettiklerini, 50 milyon dolarlık bir proje olan yat limanının da Bakanlık nezdinde proje ihalesine çıkılması aşamasına geldiğini açıkladı. “ Yeşil osb için de dernek ve şirket kurulumun gerçekleştiğini” anlatan Hamaloğlu, “tüm bunlarla birlikte marka değeri yükselecek olan ilçemizin kentsel dönüşümünün de hızlanacağını” söyledi.

Komite başkan ve üyelerinin sorularına da cevap veren Hamaloğlu, “Genel sekreterlik tarafından not alınan istek ve öneriler içinde, hem ilgilenme hem de yerinde inceleme noktasında yardımcı olacaklarını” ifade etti.