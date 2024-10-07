Bursa'da Gemlik Belediyespor Kulübü sporcusu Ayşenur Boşkup, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler Balkan Şampiyonası'nda 48 kiloda Bayanlar Balkan üçüncüsü oldu.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Duran, uluslararası karşılaşmada Gemlik ve Türkiye'yi başarıyla temsil ederek önemli bir derece alan Ayşenur Boşkup ve antrenörü İsmail Yıldız'ı tebrik etti.

Başkan Duran, "Gemlik Belediyespor Kulübümüz, gerek ülkemizde gerekse yurt dışında önemli dereceler elde ediyor. Gençlerin başarıları bizleri de gururlandırıyor. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, desteklerinden dolayı Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.