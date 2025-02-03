Gemlik Belediyespor, aldığı ulusal ve uluslararası başarılarla yenilerini ekliyor. Futbol branşının yanı sıra salon sporlarında da başarılı bir grafik sergileyen Belediyespor, son derecesini de judoda aldı.BURSA (İGFA) - Turnuva da fırtına gibi esen Ayşenur Boşküp, 1- 2 Şubat tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda -48 Kg Kadınlar Kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Bu dereceyle Ayşenur, Avrupa’da yapılacak olan müsabakalarda ülkemizi temsil edecek.

Gemlik Belediyespor Başkanı Mustafa Duran’ın yaptığı açıklamada, alınan sonuçlardan memnun olduklarını ve Ayşenur’un azmiyle, hırsıyla ve bitmek bilmeyen mücadele ruhuyla zirveye çıktığını belirterek, Gemlik Belediyespor’un ve Gemlik’in gururu olduğunu vurgulayarak, bunun bir başlangıç olduğunu ve Avrupa’da da başarıdan başarıya koşacaklarını belirtti.

Mustafa Duran konuşmasının devamında; “Bu büyük başarının ardında büyük bir emek, disiplin ve özveri var. Sporcumuzu en iyi şekilde hazırlayan ve ona yol gösteren değerli antrenörümüz İsmail Yıldız’a teşekkür ediyorum.

Onun rehberliğinde Ayşenur’un çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Ayşenur’a bu zorlu yolculukta başarılar diliyorum.

Gemlik olarak onun ve değerli antrenörümüzün yanındayız ve gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Belediye Başkanımız Şükrü Deviren’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Gemlik’in gençleri en iyisini hak ediyor” dedi.