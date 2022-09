Osmanlı saray mutfağının doğduğu şehir olan Bursa’nın tescilli lezzetleri, Büyükşehir Belediyesi’nin ’İpeksi Lezzetler’ temasıyla düzenlendiği Gastronomi Festivali’nde vitrine çıktı. Renkli kortej yürüyüşü ile başlayan festival çerçevesinde Merinos Park adeta dev bir mutfağa dönüşürken, davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin içerikle hazırlanan Bursa Gastronomi Festivali, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kortejle start aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, gastronomi derneklerinin başkan ve temsilcilerinin de katıldığı kortej, mehter takımının mini konseri ve kılıç kalkan gösterisi ile renklendi. Zafer Meydanı’nda sonlanan kortejin ardından festivalin resmi açılışı, adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park’ta yapıldı. Festivalin açılış kurdelesini; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Refik Özen ve Atilla Ödünç, Moldova’nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile İl Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül birlikte kesti. Protokol üyeleri daha sonra, festival alanına kurulan ve Bursa’nın tescilli lezzetlerinin sergilendiği stantları gezdi.

Cennet sofrası

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, tarih boyunca seyyahlar ve gurmelerin Bursa sofrası için ‘cennet sofrası’ dediklerini hatırlattı. Bursa sofrasında emek, lezzet, sanat ve bereketli toprakların tadı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursamız, tüm özelliklerinin yanında mutfak kültürü açısından da ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa’nın yıldızı parlamıştır. Günümüzde ise etkisini hâlâ sürdürüyor. Orta Asya ve Anadolu topraklarının harmanlanmış kültürü ile etkileşimi de mutfakta açık bir şekilde kendini hissettiriyor. Malzeme ve tarif açısından oldukça zengin bir geleneğe sahip olan Bursa mutfağı, zeytinyağlısından etli yemeklerine, balığından tatlısına kadar geniş yelpazeye sahip. İlhamını da yüzlerce yıl öncesinin geleneklerinden almaktadır” dedi.

Tescilli lezzetler

Bursa’nın farklı kategorilerde coğrafi işaretli birçok ürüne sahip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Cantık, cevizli lokum, kestane şekeri, Bursa Kebabı, pideli köfte, Bursa siyah inciri, süt helvası, tahinli pide, üzüm şırası, Bursa şeftalisi, Gemlik zeytini, deveci armudu, Hasanağa enginarı, Karacabey soğanı, Kemalpaşa tatlısı, Gedelek turşusu, İnegöl köfte ve İznik Müşküle üzümü coğrafi işaretli ürünler arasındadır. Özellikle Bursa kebabı, İnegöl köfte, Kemalpaşa tatlısı, pideli köfte, kuzu tandır, cevizli lokum, tahinli pide, cennet künkü, Bağdat hurma tatlısı ve kestane şekeri, Bursa ile anılan lezzetlerin başında gelir. Kısacası Bursa’da iklim ve coğrafyanın tarıma elverişli olması, burada her tür sebze ve meyve çeşidinin yetişmesine imkan sağlamıştır. Bu da Bursa mutfak kültürünün zenginleşmesinin temel sebeplerindendir. Biz bütün bu gerçeklerden hareketle, uzun süredir üzerinde çalıştığımız projelerden biri olan bu festivali düzenledik. Festivalimiz, Bursa’mızın gastronomi turizmine ivme kazandırmasının yanında, belki de birçoğumuzun hatırlamadığı değerleri hatırlatacak. Zengin bir içerikle hayata geçirdiğimiz festivalle amacımız, hem Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak hem de turizmimizin canlanmasına katkı sağlamaktır. Çünkü gastronomi demek, turizm demek, kültür demek ve ticaret demektir. İnanıyorum ki festivalimiz, ülkemizin her bir yanından gelen akademisyenler, şefler, kanaat önderleri ve Bursalıların desteğiyle Bursa’nın gastronomi alanındaki gelişimi için çok önemli bir fırsat olacaktır” diye konuştu.

Gastronomik AVM

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa’nın tarihin her döneminde göçlerle, mübadele gibi nüfus değişimleri ile farklı kültürleri buluşturduğunu söyledi. Vali Canbolat, Balkanlar, Orta Asya ve Anadolu’nun her bölgesinden Bursa’yı kendisine yurt edinenlerin mutfak kültürleri ile farklı lezzetleri aynı sofrada paylaşarak kültür mirasını zenginleştirdiğini kaydetti. Köftecisinden cantık dükkanına kadar içinde her lezzetin bulunabileceği Kayhan Çarşısı’nın Gastronomik AVM’lerin ilki olarak kabul edebileceğini kaydeden Canbolat, “Elbette festival içeriğinde Bursa ile birlikte TÜRKSOY üyesi Türk cumhuriyetlerinin de öne çıkan mutfaklarını görme imkânımız olacak. Ümit ediyorum ki, bu festivalle birlikte Bursa’mıza özgü ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığı artacak. Böylelikle Bursa mutfak zenginlikleri turizm için çekim gücü olacaktır. Festivalin ilimiz için güzelliklere vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Mutfak büyük güç

Törene katılan Bursa milletvekillerini temsilen konuşan Emine Yavuz Gözgeç de günümüzde gastronominin etki alanının giderek genişlediğini söyledi. Ülkeler arası ilişkilerde bile mutfağın önemli bir güç haline gelmeye başladığını ifade eden Gözgeç, “Belki ülkelerin vatandaşlarının birbirini tanıması, kültür alışverişinde bulunması açısından da mutfağın ayrı yeri var. Artık bir ülkeye giderken, o ülkenin gezilecek-görülecek yerleri dışında bir de lezzetlerini arıyoruz. Acaba etnik restoranları nerede? ‘Hangi lezzetlerle tanışacağız’ diye merak ediyoruz. Aynı zamanda mutfak, insanların birbiriyle iletişimini sağlayan bir güç haline geldi. O yüzden ülkemizin de bu manada turizm açısından çok zengin kültüre sahip olduğuna inanıyorum. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol mutfakta

Açılış konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, önlük giyip, mutfak tezgahının başına geçti. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen protokol üyelerinden Başkan Aktaş enginar dolması, Milletvekili Refik Özen kirte kebabı, Milletvekili Osman Mesten damat paçası ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan pideli köfte ve Halide Serpil Şahin de erikli kavurma yaptı. Protokol üyeleri, yaptıkları yemekleri daha sonra vatandaşlara ikram etti.

Zengin içerikli festival

Festival süresince ana sahnede gastro sahneler, lezzet hikayelerinin anlatıldığı söyleşiler, ödül törenleri ve konserler organize edilecek. Yarışma çadırında, halka ve sektörün profesyonellerine yönelik birçok yarışma yapılacak. Festival süresince belirlenen oyun alanları, parkurlar, çeşitli aktivite ve yarışmalarla çocuklar da keyifli zaman geçirecek. Birçok ünlü isim de festival boyunca Bursalılarla birlikte olacak. Sanatçı Buray, Şef Danilo Zanna, Şef Hazer Amani, Şef Arda Türkmen, Şef Ömür Akkor, Akademisyen Şef Esat Özata, Sahrap Soysal, Şükran Kaymak ve daha birçok ünlü isim festivalde yer alacak.