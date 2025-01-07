Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliği ile bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarıyla sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’nin en büyük fotoğraf festivali olma başarısı gösteren ‘Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali’, 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yurt içinden ve yurt dışından önemli fotoğraf sanatçılarını ve fotoğrafa gönül verenleri Bursa’da bir araya getirmeye devam ediyor. Bu yıl ‘Şehrin İtirazı’ temasıyla hazırlanan festival, 14’üncü kez sanatseverler için kapılarını açtı. Küratörlüğünü Fotoğrafçı, Akademisyen ve Eleştirmen Laleper Aytek’in üstlendiği festival, 10 farklı mekânda 33 solo sergi ve grup sergisiyle fotoğraf sanatının farklı bakış açılarını fotoğraf tutkunlarıyla buluşturuyor. Eserler, festival boyunca Tayyare Kültür Merkezi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, UNESCO Meydanı, Nilüfer Pancar Deposu, Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Bursa Kent Müzesi, Zindan Kapı, BAOB Sergi Salonu gibi şehrin önemli merkezlerinde sergileniyor. Ayrıca söyleşiler, atölye çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri gibi etkinlikler de festivalde yer alıyor.

Festival kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Meral Kuru ile İlker Şimşekcan’ın yaptığı ‘Fotoğrafçı Konuşmaları’ ise fotoğraf tutkunlarından büyük ilgi gördü. Nilüfer Belediyesi Meteor Balat Kültürevi’ndeki programda, Denef Huvaj, Sevil Alkan ve Suzan Pektaş konuşmacı olurken, Merinos AKKM Muradiye Salonu’ndaki programa genç fotoğrafçılar Ece Nur Saygın, Yasemin Çinal, Nur Sevim Başar, Reyhan Mente ve Dersu Saral konuşmacı olarak katıldı. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu’ndaki etkinlikte ise Gülbin Özdamar Akarçay fotoğrafa dair görüşlerini paylaştı.

‘Fotoğrafçı Konuşmaları’, birbirinden önemli fotoğraf sanatçılarının katılımıyla bu hafta da tüm hızıyla devam edecek. 10 Ocak Cuma Günü Bursalı fotoğrafçılar A.Nur Türk, Ahmet Sungur, Alper Gülersönmez, Furkan Karapınar, Murat Aslan, Mustafa Mesut Şık, Selçuk Dalgıç ve Serap Baykal Özkan, 11 Ocak Cumartesi günü ise Arzu Filiz Güngör, Handan Dayı, Serenay Anık Gök ve Yalçın Savuran’ın katılımıyla söyleşi düzenlenecek. 17 Ocak 2025 Cuma günü Ateş Alpar, Can Görkem Halıcıoğlu, Erdem Varol ve Savaş Onur Şen, 18 Ocak Cumartesi günü ise Ebru Ceylan, konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca Merinos Seminer Salonları’nda Demet Yıldız Dinçer, Dora Günel, Gülbin Özdamar Akarçay, Handan Dayı, Laleper Aytek, Orhan Cem Çetin, Özcan Yurdalan, Refik Akyüz, Serdar Darendeliler ve Serra Akcan tarafından portfolyo değerlendirmeleri yapılacak. Festivalin kapanış etkinliği ise 19 Ocak Pazar günü Merinos Fuaye Alanı’nda düzenlenecek. Atölye ve portfolyo değerlendirmeleri için kayıtlar https://www.bursaphotofest.org/?lng=tr adresinden yapılabilecek.