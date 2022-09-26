Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın aktif destekçisi olarak daha da gelişmesini ve buna bağlı olarak Türkiye’nin ve Bursa’nın adını dünyaya duyurmayı, çoksesli müzik yaşamını zenginleştirmeyi hedefleyen Bursa Filarmoni Derneği’nde başarılı bir başkanlık geçiren Ömer Kızıl, yapılan genel kurulla görevini, yönetimi sürecinde Başkan Yardımcısı olan Dr. Mehdi Kamruz’a devretti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın aktif destekçisi olarak daha da gelişmesini ve buna bağlı olarak Türkiye’nin ve Bursa’nın adını dünyaya duyurmayı, çoksesli müzik yaşamını zenginleştirmeyi hedefleyen Bursa Filarmoni Derneği’nde başarılı bir başkanlık geçiren Ömer Kızıl, yapılan genel kurulla görevini, yönetimi sürecinde Başkan Yardımcısı olan Dr. Mehdi Kamruz’a devretti.

İlk tohumlarını “Bursa Senfoni” olarak Ömer Kızıl’ın Rahmetli Babası Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayhan Kızıl ve dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in attığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye’deki 6 devlet senfoni orkestrasından biri ve adında “Bölge” tanımı bulunan ilk ve tek orkestra konumunda.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan BBDSO’nun aktif destekçisi olan Bursa Filarmoni Derneği’nin başkanlığıyla babasından aldığı klasik müzik mirasını başarıyla yürüten Ömer Kızıl, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in ücretsiz verdiği konserde “Senin de Bir Tuşun Olsun” kampanyasıyla Bursalıların destekleriyle Steinway & Sons marka bir tam kuyruklu piyanoyu BBDSO hizmetine sunarak kente kazandırdı. Biret, Ayhan Kızıl döneminde de yine ücretsiz konser desteğiyle BBDSO’na Bösendorfer piyano alınmasına destek vermişti.

Ömer Kızıl’ın Bursa Filarmoni Derneği Başkanlığı süresince, dünyaca ünlü, kıymetli şef, virtüözlerin Bursa’ya gelmesine destek verildi. Orkestranın ekim ile mayıs ayları arasında her hafta perşembe günleri gerçekleşen konserlerinde salon tümüyle dolarken, BBDSO Türkiye’nin en fazla seyirci alan orkestrası olmayı başardı. Bir senfoni orkestrası için ister arşiv değeri, isterse ulusal ve uluslararası alanda tanıtım olsun çok önemli olan konser kaydı hedefi bu dönemde gerçekleşti. Bu dönemde çok kaliteli 75 adet dijital kayıt yapılarak güçlü bir arşiv oluşumu sağladı. Konserler; www.bursasenfoni.gov.tr/ adresinden dinlenebiliyor. BBDSO’nı, @seninsenfonin instagram hesabından da takip etmek mümkün.

Genel kurul ile başkanlık bayrağını devralan Dr. Mehdi Kamruz, BBDSO’nın kıymetli bir kent markası olduğunun altını çizerek, görev sürecinde Sn. Ömer Kızıl’ın da bulunduğu BFD yönetim kurulunun güçlü desteğiyle kaldığı yerden aynı doğrultuda ilerlemeye devam edeceklerini, derneğin ana sponsoru Uludağ Premium’dan daha da güçlü destek alarak Ömer Kızıl ile yıllar önce çizdikleri yolda hızlanarak ilerlemeyle birlikte, var olan konser destekçilerine ek olarak, Bursa’nın kurumsal farklı markalarından da destek alarak sanatsever destekçi sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Bursa Filarmoni Derneği üye sayısını nitelikli şekilde arttırmayı, gençler başta olmak üzere sanatseverleri BFD’nde faal olmaya çağıracaklarını, bu olanağı yaratmayı planladıklarını belirtti. BBDSO’nın fiziki olanaklarının iyileştirilmesi ve sanatsal standardını yükseltmeye destek politikalarına devam edeceklerini, Bursalıların evrensel klasik müziğe olan ilgisini arttırma, ulusal ve uluslararası etkin şef ve solistleri Bursa’da ağırlama, bu dalda özgün enstrümanların tanıtılması ve ilginç projelerin kentimizde de hayata geçirilmesi gibi konuların öteden beri esas görevleri olduğunu ve bunu sürdüreceklerini vurguladı. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde ana sponsor ve sanatsever destekçilerin yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve geçtiğimiz dönem Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda kullanmak üzere ses perdesi yapımına destek olan BTSO gibi kurum ve kuruluşların desteğini almaya devam edeceklerini ekledi.

Ömer Kızıl’ın başkan yardımcısı olarak göreve devam edeceği Dr. Mehdi Kamruz yönetiminde, Mustafa Demiralay, Ayça Solakoğlu ve Onur Parseker bulunuyor. Uludağ Premium, yeni dönemde de sanatın yanında olmaya devam ediyor ve ana sponsorluğu sürdürüyor.