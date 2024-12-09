Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen son bir haftaya ilişkin denetimde binlerce araç ve araç sürücüsüne ceza yağdı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2- 8 Aralık tarihler arasında elektronik, sabit, seyir halinde gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

Muğla Marmaris'te ekipler sağanak seferberliğinde Muğla Marmaris'te ekipler sağanak seferberliğinde

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde; 1 bin 93 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 142 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 1 bin 985 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 205 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 977 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten, 135 kamyona yasak saat uygulamasına uymamaktan, 390 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan, 71 araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan, 632 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 bin 629 araç/araç sürücüsüne yasak parktan, 899 araç/araç sürücüsüne trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan dolayı trafik idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Söz konusu hafta boyunca toplamda 11 bin 549 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Kaynak: igf