Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde ‘Huzur’ uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamaya Çevik Kuvvet, KOM, Narkotik, Güvenlik, TEM ve trafik ekipleri katıldı. Uygulama çerçevesinde 543 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah bulunan, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uygulama çerçevesinde 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, silahlara ait 13 fişek ele geçirildi. Bir adet tüfek ele geçirilirken, 5,21 gram bonzai, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Diğer yandan, 247 araç kontrol edilirken, 27 araç sürücüsüne toplamda 117 bin 433 lira ceza kesildi.