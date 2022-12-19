Bursa Devlet Tiyatrosu Manisa-Salihli, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde, 2022 yılının son turnesinde seyircilerinin karşısına kahkaha yüklü “Yalan Makinası” adlı oyunla çıkacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu Manisa-Salihli, Uşak ve Afyonkarahisar illerinde, 2022 yılının son turnesinde seyircilerinin karşısına kahkaha yüklü “Yalan Makinası” adlı oyunla çıkacak.

Rus yazar Vassiliy Sigaryov’un yazdığı, Hüseyin Mevsim’in dilimize çevirdiği ve Murat Ozan’ın yönettiği oyun, 20 Aralık’ta Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda, 22 Aralık’ta Uşak Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 24 Aralık tarihinde Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de perde açacak.

Sakladıkları maaşı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikâyesinin anlatıldığı oyunda Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak rol alıyor. Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Cenk Oral’a, ışık tasarımı Ali Karaman’a, müzikleri Cihan Kurtaran’a ait.

Ayrıca; Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde 20 Aralık saat 11.00’de ‘Küçük Prenses’, 20-21-22-23 Aralık tarihlerinde saat 20.00’de, 24 Aralık saat 15.00 ve 20.00’de ‘Tarla Kuşuydu Juliet’, 25 Aralık saat 14.00’de ‘Tıngır Mıngır Ülke’, Feraizcizade Oda Tiyatrosu Sahnesinde 22-23-24 Aralık tarihlerinde saat 18.00’de ‘Sonum Başlangıcımdır’ adlı oyunları Bursalı tiyatroseverler için sahneleyecek.