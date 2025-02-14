Bursa Devlet Tiyatrosu, ünlü İngiliz yazar William Shakespeare’in kaleme aldığı Othello oyununu, yönetmen Vlad Trifaş’ın sahnelemesiyle Nazım Hikmet Kültürevinde izleyiciyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Son üç sezondur kapalı gişe oynanarak seyircilerin büyük beğenisini kazanan oyun, 14 ve 15 Şubat tarihlerinde de aynı sahnede, saat 20.30’da izlenebilecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Sezai Yılmaz, yaptığı açıklamada; "Bursa'ya geleli beş ay oldu. Geldiğim günden itibaren projelerimi seyircilerimizle paylaştım. Bunlardan biri de şehrin doğusu ve batısındaki sahnelerde oyunlarımızı tiyatroseverlerle buluşturmak. Bunun ilk adımı da Nazım Hikmet Kültürevi oldu, heyecanlıyım… Bu programın süreklilik kazanamasını ve daha çok seyirciye ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu, sahneye koyduğu Othello ile izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunarken, şehrin farklı noktalarında tiyatroseverlerle buluşma yolunda önemli bir adım atmış oldu.