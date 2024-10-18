Bursa Devlet Tiyatrosu, Halid Ziya Uşaklıgil'in yazdığı, Ceren Olpak'ın uyarladığı ve Ece Okay'ın yönettiği “Mai ve Siyah” oyunu ile “Türkiye Kültür Yolu Festivali” ve “ 20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali” kapsamında Diyarbakır'da sanatseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - "Mai ve Siyah", romantizmin modernizmle tanıştığı bir dönemi yansıtan derin bir yapıt.

Gerçek hayat ile hayal arasındaki çatışmayı yaşayan Ahmet Cemil'in içsel yolculuğu, hem kendi yaşamını hem de çevresindekilerin hayatlarını derinden etkiliyor. Hayalleri peşinde koşarken karşılaştığı acı gerçeklerle yüzleşen Ahmet Cemil, sistemin dayattığı rekabetçi ahlak ile mücadelesini sürdürüyor.

Tiyatroseverleri unutulmaz bir deneyime davet eden "Mai ve Siyah", ahlaki tercihler, içsel çatışmalar ve varoluş mücadelesini sahneye taşıyarak izleyicilere düşündürücü bir yolculuk sunuyor.

Halid Ziya Uşaklıgil'in yazdığı, Ceren Olpak'ın uyarladığı ve Ece Okay'ın yönettiği “Mai ve Siyah” oyun “Türkiye Kültür Yolu Festivali” ve “ 20. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali” kapsamında 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Diyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.