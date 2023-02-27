Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en fazla etkilenen şehir olan Hatay’da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk günden beri tüm ekipleriyle birlikte mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en fazla etkilenen şehir olan Hatay’da geçici yaşam alanları oluşturmak, seyyar tuvaletler kurmak ve Türkiye genelinden gelen yardımları dağıtmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk günden beri tüm ekipleriyle birlikte mahalle mahalle gezerek vatandaşlara dokunmaya devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremin hemen ardından tüm birimleriyle alarm durumuna geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu konularında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yardımları vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere köy köy mahalle mahalle Hatay’a dağılıp, battaniye ve ısıtıcıdan su ve gıda maddelerine kadar tüm ihtiyaçları depremzedelere ulaştırıyor.

Antakya Mobilyacılar Sitesi’ndeki 10 bin metrekarelik alanda oluşturulan yardım merkezinde, Türkiye’nin dört bir tarafından ‘depremzedelere ulaştırılmak üzere’ gönderilen malzemeler ayrıştırılıyor. Tarım Peyzaj AŞ personellerinin ağırlıkta bulunduğu merkezde, vatandaşlar tarafından gönderilen malzemelerin üzerlerine iliştirilen notlar ise duygu dolu anlar yaşatıyor. 9 aylık hamile bir kadının doğacak bebeği için hazırladığı emzik ve biberon seti ile Azerbaycanlı iki kız kardeşin biriktirdiği harçlıklar, malzemeler arasında dikkat çekti.

Bugüne kadar 2 bin 243 sevkiyatın yapıldığı merkezde, her gün yüzlerce kamyon ve minibüs yollara düşerek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor.