Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için başlatılan yardım kampanyasına Bursalılar gönülden destek verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yardım toplama merkezleri sabaha kadar vatandaşların akınına uğradı. Tırlara yüklenen malzemeler, bekletilmeden afet bölgesine ulaştırılıyor.

Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için başlatılan yardım kampanyasına Bursalılar gönülden destek verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yardım toplama merkezleri sabaha kadar vatandaşların akınına uğradı. Tırlara yüklenen malzemeler, bekletilmeden afet bölgesine ulaştırılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, AFAD koordinasyonunda Türkiye genelinde seferberlik başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te koordinasyonla görevlendirilen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bölgedeki çalışmalara başladı. Bu arada, Başkan Aktaş’ın talimatıyla Büyükşehir, BUSKİ ve iştiraklerin yanı sıra yerel destek birimleriyle birlikte deprem bölgesine toplam 65 araç ve iş makinesi ile 233 personel ulaştırıldı.

Yardımlar çığ gibi büyüyor

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çığ gibi büyüdü. Tarihi belediye binası, Büyükşehir Belediyesi merkez binası, BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet binası, Büyükşehir Stadyumu, TÜYAP fuar alanı, Büyükşehir Demirtaş Yerleşkesi ve Merinos AKKM’den oluşan toplama merkezleri, sabaha kadar vatandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, yayınlanan acil ihtiyaç listesi çerçevesinde hazır gıda, konserve, çocuk maması, su, ısıtıcı, battaniye, yatak-yorgan, çocuk bezi, ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve peçete gibi hijyen malzemeleri ile iç çamaşırı, çorap ve termal giysi yardımında bulundu. İlk etapta toplanan 16 çadır, 15 bin battaniye, bin 200 ısıtıcı, 30 soba, 4 ton soba yakıtı, 250 çift ayakkabı, 200 çocuk elbisesi, bin mont, 4 ton gıda ve 300 bin adet su ‘tırlara doldurularak’ bekletilmeden deprem bölgesine gönderildi.

Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, belirlenen noktalara gidebilecek ya da www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 adresi üzerinden destekte bulunabilecek.