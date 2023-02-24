Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’da, 1999 Marmara depreminin ardından birçok ciddi bilimsel projenin startını veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesinin yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemleri de belirliyor.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’da, 1999 Marmara depreminin ardından birçok ciddi bilimsel projenin startını veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesinin yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemleri de belirliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 şehirde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından yapılacak bilimsel çalışmaların ve alınacak tedbirlerin ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’da 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında başlayan Bursa Sismik Tehlike Değerlendirmesi ve Zemin Sınıflandırması Projesi kapsamında ise ‘15 istasyon ile 9 fayın ayrı ayrı segmentlerini tespit ederek’ oluşabilecek maksimum deprem büyüklüklerini belirledi. Proje kapsamında gerçekleştirilen jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda; 3 Boyutlu Anakaya Derinlik Haritası, 1/100.000 ve 1/25.000’lik jeoloji haritaları ile Sismik Tehlike Haritası hazırlandı. Bir taraftan kentsel döşüm projeleri ile riskli yapı stokunu sürekli azaltan Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan ‘muhtemel depremde hasar ile kayıpların en aza indirebilmesi amacıyla’ bilimsel çalışmalar sürüyor. Son olarak Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında ortaklaşa yürütülecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ni hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir insanımızın dahi zarar görmemesi için çalışmalarını ara vermeden yürütüyor.

Neler yaptık?

Asrın felaketi olarak gösterilen son depremlerin hemen ardından vakit kaybetmeden sahada çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa olarak biz deprem riskine karşı neler yaptık, yapıyoruz ve yapacağız?’ başlığıyla vatandaşları bilgilendirdi. ‘Neler yaptık’ başlığı altında şehri bütüncül bir şekilde ele alarak çevre düzeni planı kapsamında analizler yapıldığını ve birçok veriye ulaşıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK tarafından 3 yıl süren çalışmanın sonunda bütün şehrin zemin durumunu ortaya koyarak Türkiye’de zemin tehlike haritalarını çıkartan ilk üç şehirden birisi olduğunu hatırlattı. Bu süreçte şehirdeki yaklaşık 650 bin yapının bina envanterinin oluşturularak çalışmanın yüzde 80’inin tamamlandığını ifade edildiği açıklamada, “Son 5 yıllık süreçte 215 bina-645 bağımsız bölümü yıktık. Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım olmak üzere üç merkez ilçe için jeolojik etütlerimizin yenilenmesi sürecini başlattık” denildi.

Neler yapıyoruz?

Bütün ilçelerdeki yapıların kat yüksekliği, yapım yılı gibi kriterlere göre sınıflandırıldığını anlatıldığı ‘Neler Yapıyoruz?’ başlığ altında ise şu bilgiler verildi,

”Bursa Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa yürütmekte olduğumuz çalışma ile pilot bölge olarak seçilen alanlarda zemin sınıfları, zeminin kayma hızları, şişme potansiyeli olan alanlar, sıvılaşabilir alanlar ve yumuşak zemin özelliği gösteren alanların CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tabanlı olarak haritalandırılması sürecine devam ediyoruz. İlimizdeki tüm imar planların tek tek inceleyerek yapılaşmanın planlar ile uyumunu belirliyoruz. Bu sayede diğer analizlerle birlikte il bütünü için kentsel dönüşüm strateji bölgesinin ortaya konmasını sağlamış olacağız. Farklı ilçelerde 10 farklı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarını yürüyor ve planlama sürecine dahil ediyoruz”.

Neler Yapacağız?

Bilgilendirmenin ‘Neler Yapacağız?’ başlığı altında ise JICA ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Deprem Riskini Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ ile muhtemel bir depremde şehirdeki hasar riski yüksek alanların belirleneceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken önlemleri belirleyeceğiz. Deprem senaryoları üreterek mahalle bazında tüm alt ve üst yapılarda meydana gelecek hasar miktarlarını tespit edeceğiz. 2023 yılı içerisinde Bursa genelinde devam eden ve hedeflenen toplam 870.000 metrekare proje alanında; 1968 bina-7592 bağımsız bölümü yıkarak, 11.250 adet konutun inşaatına başlayacağız” denildi.