Bursa’da Cumhuriyet’in 100. yılında vatandaşlar, ellerinde bayraklarla yürüdü.

Yürüyüş, saat 19.30’da merkez Nilüfer ilçesinde başladı. Cumhuriyet’in 100’üncü yılını coşkuyla kutlayan Bursa halkı Yüzüncüyıl Mahallesi’nden yürümeye başladı. Bando ekibi ile coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Özlüce Mahallesi’ne kadar yürüdü. Evlerindeki vatandaşlar, yürüyüşe bayrak sallayarak destek verdi. Türk bayrakları, meşaleler ve bando ekibi ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlayan kalabalığın güvenliğini polis ekipleri sağlarken, yürüyüş Özlüce Bulvarı’nda bitti.