Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ramazan Solmaz, geçtiğimiz günlerde kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye binası girişinde karşıladığı Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı makamında ağırladı.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında Başsavcı Solmaz’a bilgiler verdi. Her konuda işbirliğine açık olduklarını ifade eden Dündar, ziyaret sonunda Başsavcı Solmaz’a belediye binası girişinde yer alan Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin maketlerinin sergilendiği alanı gezdirdi.

Proje maketlerini inceleyen Başsavcı Solmaz, her bir projenin Bursa’ya değer katan çalışmalar olduğunu ifade ederek, Başkan Dündar’a Bursa’ya verdiği önemli hizmetlerden dolayı teşekkür etti.