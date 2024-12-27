ÇEKSANAT Görükle Kültür Merkezi'nde yarıyıl tatili boyunca sürecek birbirinden keyifli ve eğitici çocuk etkinliklerine davetlisiniz! Her yaş grubuna uygun atölyeler ile çocuklar yaratıcılıklarını keşfederken, tiyatro oyunlarıyla eğlenerek tatilin tadını çıkaracaklar.BURSA (İGFA) - ÇEKSANAT organizasyonu ile 10 farklı tiyatro oyunu çocukları bekliyor… Bi Kutu Sahne ve Kafa Sahne’nin çocuk oyunları yarıyıl tatili boyunca Görükle Kültür Merkezi’nde çocuklar için sahne alacak. 3 ile 10 yaş üzeri farklı yaş grubu çocuk ve gençler için hazırlanan tiyatro programı ile ÇEKSANAT, bu tatilde de sizleri tiyatronun büyülü dünyasına davet ediyor. Karagözden kukla oyunlarına, çocuk tiyatrosundan obje tiyatrosuna farklı örneklerin sahneleneceği tiyatro oyunlarıyla GKM, çocuk sesleriyle şenlenecek.

Yarıyıl tatili boyunca ÇEKSANAT Görükle Kültür Merkezi’nde sahnelenecek; Bir Avuç Tohum, Çirkin Ördek Yavrusu, Ustanın Tatlı Belaları, Robin Hood, Çizmeli Kedi, Ezop Masalları, Mucizeler Müzesi, Evden Uzakta, Freda Bir Viking Macerası ve Bir Kavanoz Macera oyunlarının biletleri biletinial.com’da ve GKM Gişesinde satışta olacak.

Çocuklar! Yeteneklerinizi keşfetmeniz için ÇEKSANAT atölyeleri tam size göre…

18 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek yarıyıl tatili etkinliklerinde çocuklar ve gençler, alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde farklı dans türlerinden heykel yapımına, dramadan resme, müzikten öyküye uzanan çeşitli atölyelerle tatilin tadını çıkaracak.

Masallar ve Oyunlar, Kendi Masalını Yaz, Heykel, Resim, Çocuk Dans, Hip-Hop Dans, Drama, Müzik ve Halk Dansları Atölyeleri yarıyıl tatili süresince Görükle Kültür Merkezi’nde çocukları bekliyor.

Tiyatro programı ve kontenjanla sınırlı atölyeler hakkında bilgi almak için 0530 667 24 12 telefonu arayabilir, www.ceksanat.com ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.