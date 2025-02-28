Bursa Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Setbaşı, Gökdere, Fomara, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hanlar Bölgesi ve Teleferik Meydanı gibi yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktaları Ramazan ayına özel mahyalarla süsledi.

Bursa’da Ramazan ayına özel dolu dolu programlar hazırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarını da mahyalarla süsledi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından kentin en işlek noktalarına LED teknolojisi ile üretilen Ramazan mahyaları yerleştirildi. ‘Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan’ yazılı mahyalar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Setbaşı, Gökdere, Fomara, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hanlar Bölgesi ve Teleferik Meydanı gibi yoğun yaya ve araç trafiğine sahip noktalarda konumlandırıldı. Özel tasarımlı mahyalar, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara şölen yaşatacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde yaşanması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. 17 ilçede düzenleyecekleri iftar programlarıyla toplam 144.000 kişiye sıcak yemek ulaştıracaklarını, 15 noktada her gün 5.500 iftariyelik dağıtacaklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Yıldırım ve Kültürpark’ta düzenleyeceğimiz birçok etkinlikle Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte yaşayacağız. Bunların yanında kentimizin farklı noktalarını da LED teknolojisi ile üretilen Ramazan mahyalarıyla süsledik. Bursa’nın siluetine Ramazan ayına özgü zarif ve anlamlı bir dokunuş kazandırdık. Bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum" dedi.