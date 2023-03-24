Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, Veteriner Fakültesi hayvanat bahçesindeki hayvanların tedavi ve tetkiklerine destek verecek, üniversiteli gençler de çok sayıdaki nadir tür üzerinde akademik çalışma yapma imkânı bulacak.

Bursa’ya değer katacak pek çok projede bugüne kadar üniversiteler, akademik odalar ve sivil toplum kuruluşları ile farklı işbirliklerine giden Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile protokol imzaladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanların tedavi ve tetkiklerine Veteriner Fakültesi destek verecek. Bu sayede hayvan sağlığı korunurken, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri de çok sayıdaki nadir tür üzerinde akademik çalışma ve mesleki uygulama yapma imkânı bulacak.

130 türden bin hayvan

Protokol imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’de Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) üye 3 hayvanat bahçesinden birine sahip olduklarını hatırlattı. Geçtiğimiz yıl hayvanat bahçesinin 718 bin ziyaretçiyi ağırladığını kaydeden Başkanı Aktaş, “206 bin metrekare alanda 130 farklı türden bin adet hayvanımız bulunuyor. Yıl boyunca her yaştan ziyaretçiyi ağırlamanın yanı sıra özellikle öğrencilere, çeşitli etkinlikler ve eğitim programları düzenleyerek hayvan sevgisinin aşılanmasını hedefliyoruz. Hayvan sevgisinin benimsenmesi, normal şartlarda doğada görülmesi mümkün olmayan türlerin görülmesi ve nesli tükenme tehlikesi altında olanların korunmasını sağlıyoruz. Bu protokol hem hayvan sağlığına hem de üniversiteli gençlerin eğitimine büyük katkı sağlayacak. Bu işbirliğimizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz da üniversitenin bilimsel aklı ile toplumun ihtiyaçlarını uyuşturmaya çalıştıklarını, zaman zaman da Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelip, ihtiyaç hissedilen alanlarda işbirlikleri yaptıklarını hatırlattı. Rektör Kılavuz, imzaladıkları protokolün iki kuruma da katkı sağlayacağını belirterek, katkıları nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti.