Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si gerçekleştirilecek ‘Sokak Oyunları Şenliği’, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si gerçekleştirilecek ‘Sokak Oyunları Şenliği’, unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını çocuklarla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar gündeme getirmek ve yaşatmak, çocuklar arasındaki sosyal iletişimi artırmak amacıyla 24-25 Eylül tarihlerinde Yunuseli Havalimanı’nda düzenleyeceği Sokak Oyunları Şenliği’nin tanıtımı, Kent Müzesi bahçesinde yapıldı. Tanıtım toplantısına gelen minikler, alanda geleneksel sokak oyunlarından mendil kapmaca, sek sek, ayna ve ebelemece oynayarak, eğlenceli bir gün geçirdi. Çocuklar kadar ailelerinin de keyif aldığı etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Çocuklarla birlikte bocce ve sokak bowlingi oynayan Başkan Aktaş, miniklerin eğlencesine ortak oldu. Yunuseli Havalimanı’nda yapılacak olan 15. Sokak Oyunları Şenliği’nde, 55 sokak oyunu istasyonu ile 15 atölye alanı bulunacak. Bunların yanı sıra Rafadan Tayfa, Karizma Show, Gönül Yeprem ve Sazlambaç gibi isimler, şenlikte yer alacak.

Günümüzde sokak oyunları kültürünün kaybolmak üzere olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teknolojik gelişmelerin ve hızlı şehirleşmenin çocukları sokak oyunları yerine bilgisayar başına yönlendirdiğini söyledi. Günümüz dünyasında çocukların teknolojiden bağımsız yetişmesinin mümkün olmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Çocuklarımızın geleneksel sokak oyunlarını oynayabilecekleri ortamları hazırlıyoruz. Bunların gelişimde çok etkili ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Sokak oyunları, çocukların gelişimine de ciddi katkılar sunuyor. Saklambaç, körebe ve cilli gibi onlarca oyun, çocuklar için paylaşma, yardımlaşma, hayata hazırlanma ve arkadaşlarıyla birlikte aktivite yapma anlamına geliyor. Bu oyunlar, çocuklarımıza çözüm üretmeyi, paylaşmayı, uzlaşmayı ve yardımlaşmayı öğreten, kişisel gelişimlerine katkıda bulunan unsurlardır. Çocuklarımızın hayal güçlerini daima geliştiren sokak oyunlarımızın bu anlamda kültürümüzde önemli işlevi var” dedi.

Türk dünyası oyunları

Çocukların saf, temiz ve masum dünyalarına sokak oyunlarının çok önemli katkılar sunduğunu anlatan Başkan Aktaş, kendi çocukluk döneminde mahalle aralarında, boş arsalarda, parklarda ve bahçelerde gönüllerince oyunlar oynadıklarını ifade etti. Her yörenin kendine has oyunları ve kültürü bulunduğunu, ‘sek sek, mas güreşi, istop, gazoz kapağı, kuka devirme ve ayak ipi’ gibi oyunların Bursa’da özellikle çok tercih edildiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Bu yıl 15.sini gerçekleştireceğimiz Sokak Oyunları Şenliği ile unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımızı gündeme getirmeye devam ediyoruz. Hem bu oyunlarımızı yaşatarak geleceğe taşıyoruz hem de çocuklarımız arasındaki sosyal iletişimi artırıyoruz. Sokak Oyunları Şenliği’ni bu yıl, şehrimizin Türk Dünyası Kültür Başkenti olması sebebiyle ‘Türk dünyası oyunları’ konseptiyle hazırladık. Şenliğimiz her yıl genişleyerek yoluna devam ediyor. 7’den 77’ye herkesi tüm etkinliklerin ücretsiz olacağı şenlik için herkesi Yunuseli Havalimanı’na bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, etkinliğin sonunda beraberindeki AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte çocuklara simit ikram etti.