Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, şehrin 3 farklı noktasında ramazanda 55 bin 180 vatandaşa hizmet verdiklerini, 10 ilçede 16 farklı noktadaki iftarlarda 53 bin Bursalı ile buluştuklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu’nun başkanlığında yapıldı. Gündem maddelerinin ve önergelerin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Ramazan ayındaki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde dolu dolu Ramazan geçiriyoruz"

Ramazan ayının başlangıcından bugüne birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaya devam ettiklerini söyledi. Mübarek ayın bereketini sofraları paylaşarak ve gönülleri birleştirerek büyüttüklerini belirten Gazioğlu, kentin 3 farklı noktasında toplam 55 bin 580 vatandaşa hizmet verdiklerini, 10 ilçedeki 16 farklı noktada düzenlenen iftarlarda 53 bin 120 vatandaşla aynı sofrada buluştuklarını ifade etti. İftara yetişemeyenleri de unutmadıklarını ve 15 sabit dağıtım noktası aracılığıyla toplam 67 bin 500 iftariyelik ve 27 bin 500 bardak çorba ikramında bulunduklarını anlatan Gazioğlu, "450 mahallemizde 498 farklı noktada tatlı ikramı gerçekleştirerek Ramazan’ın ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında Ramazan Meydanları oluşturduk. Bu meydanlarda eski geleneklerimizi yaşatarak çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. 450 gram BESAŞ pidesini 20 TL’den satışa sunuyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yeni Kent Lokantamızı Vatan Mahallesi’nde hizmete aldık. Ramazan desteği kapsamında alınan başvuruların değerlendirmesi tamamlandı. Hemşehrilerimize desteklerin dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey her gün bir ilçemizde kurduğumuz iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geliyor. Kentimizde birlik ve beraberlik içerisinde dolu dolu Ramazan geçiriyoruz" dedi.

"Biz Bursalılara karşı sorumluyuz"

Mart ayı içerisinde yapılan Büyükşehir Belediyesi etkinlikleri ve hizmetleri hakkında bilgi veren Başkanvekili Gazioğlu, eski dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa’da ağırlanması giderleriyle paylamışı hakkında da açıklama yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını ancak altını çizmek istediği bir konu olduğunu dile getiren Gazioğlu, "Hepimizin bildiği üzere her kamu kurumu temsil ve ağırlama yapar. Burada usulsüzlük varmış gibi bir algı oluşturma çabasına girilmesini son derece yanlış buluyoruz. Alinur Aktaş’ın paylaştığı belge bizim için gizli değil. Tüm Bursa emin olabilir. Bizim dönemimizden itibaren tüm gider kalemlerimizi şeffaflıkla paylaşabiliriz. Çünkü kendimizden eminiz. Yine başkanımızın ifade ettiği gibi hangi partiye mensup olursa olsun belediyemizi ve Bursamızı ziyaret eden devletin her kademesindeki yöneticileri temayüle uygun şekilde ağırlarız ve gereken saygıyı gösteririz. Geçmiş dönemde de bu ağırlamalar oldu. Bundan sonra da olacak. Burada bir hukuksuzluk yok. Hesabını veremeyeceğimiz bir durum yok. Bu açıklamayı Alinur Aktaş’a cevap vermek amacıyla değil, hemşehrilerimizin aklında bir soru işareti kalmaması adına yapıyorum. Biz Bursalılara karşı sorumluyuz. Hesabımızı da her zaman onlara vermek zorundayız" diye konuştu.