İş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişim ve ilerleme için büyük adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, önemli bir iş birliğini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişim ve ilerleme için büyük adımlar atan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, önemli bir iş birliğini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA), İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı ve Alman Sosyal Kaza Sigortalar Kurumu (DGUV) Kıdemli Uzmanı Prof. Karl-Heinz Noetel ile DGUV Elektrik, Tekstil, Enerji ve Medya bölümü Yönetim kurulu üyesi (BG ETEM) Nevzat Bağlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ve BUSKİ’yi ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, bir yandan vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine göre hızlı çözümler üretirken bir yandan da işin kalitesini ve çalışma standartlarını yükseltmek için ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliklerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda, Türk Standartları Enstitüsü’nden alınan kalite belgelerinin yanına çalışma alanı ile ilgili yeni kalite belgeleri eklenerek sürekli iyileştirme çalışmalarına devam ediliyor. Çalışmalar esnasında önem verilen konular arasındaki önceliklerin başında “Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği” geliyor. Bu konuda TSE’den alınan 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Belgesi ile sınırlı kalmayan Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, “Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nde” imzaladığı “İSG Taahhütnamesi” ile iş kazalarının sıfıra indirilmesini hedefliyor.

Bu çalışmaların daha ileri noktaya taşınabilmesi için geçtiğimiz günlerde Almanya’dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde, ISSA tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için dünyada pek çok ülkede yürütülmekte olan “Vision ZERO” projesinin bir ayağının da Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 2023 yılında Bursa’da yapılması konusunda ön mutabakata varıldı. Bununla birlikte BUSKİ altyapı çalışmalarında İSG alanında bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı için uzmanlar tarafından eğitimler verilmesi ve çalıştaylar düzenlenmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Demir, Genel Sekreter Ulaş Akhan ve BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ile yapılan görüşmelerde “İnsanı yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışının tüm çalışmalarda gözetildiği, planlamaların ve uygulamaların buna göre yürütülmeye çalışıldığı vurgulandı. Alman heyeti de Dünyada 50’den fazla ülkenin kurum ve kuruluşları ile çalıştıklarını belirterek, “Türkiye’de 2003 yılından bugüne İSG alanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla protokoller kapsamında pek çok işbirliği, kongre, eğitim ve konferans düzenledik. Bursa’da Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’de bu alanda yapılan çalışmalar memnuniyet verici. Yapılacak işbirliği ile karşılıklı önemli yeni kazanımlar elde edilebilecektir” dedi.