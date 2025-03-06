Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında ‘Yunus Emre Özel Programı’ düzenlendi.

Kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanlarında da eski Ramazan ruhunu yaşıyor. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Aşk’ temalı ‘Yunus Emre Özel Programı düzenlendi. Anlatıcılığını Yetkin Dikinciler’in üstlendiği gecede, solistler Melihat Gülses, Hakan Aysev ve Ayfer Vardar tarafından Yunus Emre’nin şiirleri seslendirildi. Şef İhsan Özer yönetiminde sahne alan Oda Orkestrası ise müzikal bir şölen sunarak dinleyenleri adeta başka bir dünyaya götürdü. Salondaki atmosferin büyüsü, sahne ışıklandırmasının görsel şölene dönüştüğü anlarla taçlandı. Ayfer Vardar’ın saz performansı ise katılımcılardan alkış aldı. Program sonunda sanatçılar, Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından sanatçılara günün anısına çiçek takdim edildi.