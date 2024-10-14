Bursa’da kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal verimliliği artırmak hedefi ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 20 bin ‘Aronya’ ve ‘Yaban Mersini’ fidanı desteğinde bulundu. Ayrıca hizmet kalitesini artırmak amacı ile satın alınarak Tarım Peyzaj AŞ bünyesine katılan 27 yeni araç da düzenlenen tören ile hizmete alındı. Törende konuşan Başkan Mustafa Bozbey, “Birlikte daha yeşil, daha bereketli bir Bursa için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.BURSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik ilkesi ile kente değer katacak projeleri hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Geçinen Bursa’ hedefi ile kırsal kalkınmayı ve tarımsal verimliliği desteklemek amacı ile üreticilere yaklaşık 20 bin aronya ve yaban mersini fidanı desteğinde bulundu. Tarım Peyzaj AŞ bünyesine dahil edilen 27 yeni araç da törenle hizmete alındı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ yönetim binası önünde gerçekleşen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Sarsıcı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Alper Makam, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, ziraat odalarının başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ’nin Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği ile sürdürdüğü proje kapsamında üreticilere 20 bin aronya ve yaban mersini fidanı dağıttıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın topraklarını işleyen üreticileri desteklemek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. “SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA, TOPRAĞIN HAKKINI VEREN ÜRETİCİLERLE MÜMKÜN” Tarımın öneminin pandemi döneminde daha da iyi anlaşıldığını hatırlatan ve sosyal belediyeciliğin toplumun ihtiyaçlarına yanıt verme ve sosyal adaleti sağlama fonksiyonlarını vurgulayan Başkan Bozbey, bu anlayışın tarımsal kalkınma açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Bursa gibi tarımsal yönden güçlü olan bir ilin sosyal belediyecilik anlayışı ile güçlendirilmesinin önemine değinen Başkan Mustafa Bozbey, “Bizim için çiftçimizi desteklemek toprağa ve doğaya yatırım yapmak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek demektir. Çünkü sürdürülebilir bir dünya toprağın hakkını veren üreticilerimizin varlığı ile mümkündür” ifadelerini kullandı. TARIMDA SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN ÖNEMİ Tarımda sosyal belediyeciliğin ürün çeşitliliğine de olanak sağladığını ve Bursa’da aronya ve yaban mersini üretimindeki artışın bu anlayışın somut bir örneği olduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Zengin toprak yapısıyla, aronya ve yaban mersini gibi sağlıklı ve yüksek değerli meyvelerin üretimi; hem yerel çiftçilerimizin gelirini artırmakta hem de bu ürünlerin Pazar payının genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Bu durum sürdürülebilir tarım uygulamaları ile birleştiğinde, Bursa’nın tarımsal kalkınmasına büyük bir ivme kazandırmaktadır” dedi. “YENİ ARAÇLAR HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRACAK” Ayrıca Tarım Peyzaj AŞ bünyesine katılan 27 yeni aracı da hizmete aldıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, daha önce kiralık olarak kullanılan ve mühendisler aracılığı ile peyzaj, sahil, ilaçlama gibi çalışmaların denetimlerinin yapıldığı araçların bünyeye dahil edildiğini belirterek, “Bu araçlar, hizmetlerimizdeki kaliteyi artıracak, kentimizin tamamına daha hızlı ve etkili destek vermemizi sağlayacaktır. Bu araçların satın alınma bedelleri 5 yıllık kiralama bedellerinin altında. Bu da kamuyu koruma anlamında atılan bir adımdır. Dışarıya vereceğimiz her kuruş Bursalıların parasıdır. Onun için çok iyi hesap yapmak zorundayız. Bu anlamda arkadaşlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı. “MÜJDEYİ EN YAKIN ZAMANDA VERECEĞİZ” Önümüzdeki günlerde üreticilere gübre ve damlama boru desteği vermeye hazırlandıklarını, bitme aşamasında olan tesislerin müjdesini en yakın zamanda vereceklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha yeşil, daha bereketli bir Bursa için el birliği ile gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: igf