Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve Artemisia Foundation tarafından başvurusu yapılan ‘Kültür, Zanaat ve Vatandaşlık: Kültürel kaynaklar aracılığıyla sosyal ve profesyonel katılımı teşvik etmek’ başlıklı projenin üçüncü toplantısı, İtalya’nın Siena kentinde yapıldı.BURSA (İGFA) - Fransa’da faaliyet gösteren Artemisia Foundation tarafından başvurusu yapılan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü’nün proje ortağı olarak yer aldığı ‘Kültür, Zanaat ve Vatandaşlık: Kültürel kaynaklar aracılığıyla sosyal ve profesyonel katılımı teşvik etmek (Culture, Craft and Citizenship: Fostering social and professional inclusion by means of cultural resources) başlıklı projenin üçüncü toplantısı, ev sahibi Scuola Edile Siena’nın koordinatörlüğünde İtalya’nın Siena kentinde yapıldı.

Toplantıda, Siena’nın sahip olduğu doğal kültürel mirasın korunması, ev sahibi kurumun bu konudaki çalışmaları ve kültür ve zanaatın vatandaşlık bilinci ile gerçekleştirilmesinin yolları tartışıldı. Katılımcılar, çeşitli çevre gezileri ile yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Projenin bir sonraki ulus ötesi buluşması, Aralık ayında Bursa’da gerçekleştirilecek.