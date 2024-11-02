Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ‘Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünya turizm haritasında Bursa’yı ayrıcalıklı bir konuma getirmek için kolları sıvadı. Bütçesi, uzman kadrosu ve uluslararası ağlarla kuracağı ilişkilerle bir destinasyon yönetim merkezi mantığında çalışan merkez, kentin turizm değer zincirini de haritalandırıyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın turizm kenti kimliğini ön plana çıkarmayı ve turizmden hak ettiği payı alabilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahip olan kentin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 8500 yıllık geçmişe sahip olan Bursa’nın dünya turizm haritasında ayrıcalıklı bir konuma gelmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin ilkelerini odak noktasına alarak turizm yönetiminde bu ilkeleri kendisine rehber alacağını kurumsal olarak taahhüt eden ilk belediye oldu.

Türkiye’de bir ilke imza atan Büyükşehir Belediyesi, bütçesi, uzman kadrosu ve uluslararası ağlarla kuracağı ilişkilerle bir destinasyon yönetim merkezi mantığında çalışan ‘Sürdürülebilir Turizm Koordinasyon Merkezi’ni hayata geçirdi. Anket çalışmaları ve dijital veri toplama yöntemleriyle Bursa turizminin nabzını tutan merkezde, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bilimsel yöntemler kullanılarak hedef pazar araştırmaları ve sektör trendi raporları belirleniyor. Sektörün tüm aktörleriyle birlikte karar alarak çalışmalarını sürdüren merkez, eğitim, kapasite artırma ve sürdürülebilir uygulamaların özendirilerek ödüllendirilmesi gibi faaliyetler yürütüyor. Merkez, güncel ve geleceğe dönük stratejik projeksiyonlarla Bursa'nın turizm sektöründe rakiplerinin önüne geçmesi için gerekli teknik desteği de verecek.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazda, turizmin uzun vadeli ekonomik operasyonları sağlamada ve yoksulluğun azaltılmasında önemli katkılarda bulunabileceğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’nın elini taşın altına koymaktan geri durmayan dinamik bir turizm sektörü var. Bu güçlü yapıyı sürdürülebilirlik pusulası ile Bursa için en doğru olan turizm yolculuğuna çıkartmayı hedefliyoruz. Bursa’da yerele faydalı, çevreye saygılı, Bursa’yı ve Bursalıyı önceleyen sürdürülebilir bir turizm anlayışı ile sektörün ana aktör olduğu alanlarda kolaylaştırıcı; sektörün üstlenmekte kârlılık kaygısıyla geri durduğu alanlarda öncü; şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini, yerel halkın menfaatini ve şehrin imajını ilgilendiren konularda ise ana aktör olarak hareket edeceğiz” dedi.