Bursa’nın güçlü bir altyapıya kavuşması için yatırımlarını tüm ilçelerde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’de yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının yanı sıra Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de altyapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.BURSA (İGFA) - ‘Kentin her köşesine eşit hizmet’ anlayışıyla Bursa’nın tamamında altyapıyı güçlendirmek ve sağlıklı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi güçlü bir altyapıya kavuşturacak yatırımlarına BUSKİ’nin projeleriyle devam ediyor.

İnegöl'de yürüttükleri kapsamlı yenileme çalışmalarına devam eden BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer ve Osmaniye mahallelerinde yaklaşık 2 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı çalışmalarını yürütüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi TOKİ hattı kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapım işi kapsamında Lalaşahin ve Orta Mahallelerde 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları da hızla sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm ilçeleri sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için BUSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla projeleri tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. İnegöl ilçesindeki altyapı yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Bozbey, “Sahadaki personellerimizin özverili çalışmalarıyla 17 ilçede altyapı yatırımlarımız devam ediyor.

Bu kapsamda Gemlik ilçesi Eşref Dinçer ve Osmaniye mahalleleri ile Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin ve Orta mahallelerinde ekiplerimiz çalışmaları yürütüyor. Bu hizmetlerle gelişmiş ve dirençli bir Bursa hedefliyoruz. Sağlıklı kentler güçlü altyapılar üzerine inşa edilebilir. Tüm ilçeleri sağlıklı altyapıya kavuşturmaya kararlıyız” dedi.