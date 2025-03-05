Bursa Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında iki özel sergiyi seyirciye açtı. ‘Bursa’da Zaman Ramazan Sergisi’ ve ‘Ramazanın Işığı Mahya Sergisi’, Bursalıları zamanda yolculuğa çıkardı.

Yüzyıllar boyunca Bursa’da şekillenen Ramazan kültürünün zenginliğini hatırlatmak amacıyla hazırlanan ‘Bursa’da Zaman Ramazan’ sergisi, Hanlar Bölgesi Sağrıcı Sungur Mescidi Önü’nde izlenime açıldı. Geçmişten günümüze Ramazan ayının Bursa’daki günlük, sosyal ve kültürel yaşantısını gözler önüne seren sergi, 3 Nisan 2025 tarihlerine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş bir gelenek olan mahyacılığın hikayesini anlatan ‘Ramazan’ın Işığı Mahya’ sergisi ise Tayyare Kültür Merkezi yanındaki UNESCO Meydanı’nda açıldı. Osmanlı’dan günümüze yaşatılan ve 500 yıllık geçmişi olan ‘Mahya’ örneklerinin yer aldığı sergi, Bursalıları zamanda yolculuğa çıkardı. Türklere özgü bir sanat olarak gelişen mahyanın gelişme sürecinin anlatıldığı sergi, 3 Nisan tarihine kadar seyire açık olacak.

Çok zengin bir sanat kültürüne sahip olduklarını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirtti. Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ‘Bursa’da Zaman Ramazan’ ve ‘Ramazanın Işığı Mahya’ sergilerinin hazırlandığını ifade eden Başkan Bozbey, Bursalıları 3 Nisan’a kadar açık olacak olan sergileri ziyaret etmeye davet etti.