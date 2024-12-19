Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere soğuk kış günlerinde ücretsiz sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Bursa’da eğitim kalitesinin artırılması hedefiyle bir yandan eğitim kurumlarına desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltecek sosyal projelere de devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından BURFAŞ aracılığıyla Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nde öğrencilere ücretsiz çorba ikramında bulunuluyor. Her gün yaklaşık 1200 öğrenciye, özel olarak hazırlanan mobil araçla Burfaş görevlileri tarafından sıcak çorba ikram ediliyor. Sıcak çorba içerek güne enerjik başlayan gençlere paketlenmiş Besaş ekmeği de veriliyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emre Solak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursa’da yaşayan tüm gençler için farklı projeler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Bu çalışmalar kapsamında her gün sabah 8.30 ile 10.30 arasında üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulunduklarını anlatan Solak, “Her gün yaklaşık 1200 öğrenciye Burfaş aracılığıyla sıcak çorba ve Besaş ekmeği ikramında bulunuyoruz. Bunun yanında gençler için kültür gezileri ve spor etkinlikleri düzenliyor, eğitim desteği veriyoruz. 14 Gençlik Merkezi’nde gençlerin ders çalışabilmeleri için rahat ortamlar sunuyoruz. Gençler için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.