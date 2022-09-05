Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel sünnet şöleninin sekizincisi, yoğun katılımla Merinos Park’ta gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı şölende, bin 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan geleneksel sünnet şöleninin sekizincisi, yoğun katılımla Merinos Park’ta gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı şölende, bin 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Toplam bin 50 çocuğun erkekliğe ilk atımını attığı şölene, ailelerle birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Mevlid-i şerif ile başlayan organizasyonda; mehter takımının gösterisi ilgiyle izlenirken, şişme oyun alanı ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ailelerin sünnet coşkusuna ortak oldu. Sünnet çocukları ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Aktaş, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Kocaman bir aileyiz”

Geleneksel sünnet şölenini bir kez daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geleceğimiz olan çocuklar için birbirinden farklı etkinlikler yapıyoruz. Çocuk kütüphanesinden okullardaki spor etkinliklerine varıncaya kadar, birçok faaliyet ile çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine imkân sağlıyoruz. Onlara şehrimizi gezdiriyoruz, kayak ve yüzme öğretiyoruz, masal günleri düzenliyoruz, şenlikler yapıyoruz, sporu ayaklarına götürüyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli. Çocuklarımızın ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamalarını, ülkelerine değer katan bireyler olmalarını diliyorum. Cemiyetimiz hayırlı olsun” dedi.