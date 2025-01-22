Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti daha estetik ve yaşanabilir hale getirme çalışmaları kapsamında ana arterlerdeki izinsiz afişleri tek tek tespit ederek kaldırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’da altyapıdan üstyapıya kadar birçok konuda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin daha temiz ve estetik hale getirilmesi için görüntü kirliliğine de müsaade etmiyor. İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’ne göre ana arterler, meydanlar ve benzeri kamusal alanlarda izinsiz afiş asılması yasak iken; son dönemde bu kurallara uyulmaması kent genelinde estetik bir sorun haline gelmişti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle izinsiz afişleri tek tek tespit ederek toplanması için harekete geçti. Yönetmeliklere aykırı afiş asan kişi veya kurumlara cezai işlem uygulanacağını belirten ekipler, söz konusu afişlerin kaldırılmasıyla ilgili tüm masrafların da taraflardan temin edileceğini belirtti.

Vatandaşların ve işletmelerin de bu konuda duyarlılık göstermesini isteyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, izinsiz afiş asan kişi veya kurumları ALO 153 Çözüm Merkezi’ne bildirmelerini rica etti.