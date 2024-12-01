Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’ün hem içme suyu kalitesini artıracak hem de kayıp kaçak oranını azaltacak altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Bozbey, “İnegöl’de içme suyu sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Halkımızı anlıyoruz ama sağlıklı su tüketebilmelerini de istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın 17 ilçesini güçlü bir altyapıya kavuşturacak olan yatırımlarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile İnegöl ilçesinde bir yandan ekonomik ömrünü doldurmuş şebeke hatlarını yeniliyor diğer yandan da vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun mesai harcıyor.

Altyapı çalışmalarına devam eden BUSKİ ekipleri, üst kaplamaları da sağlıklı bir şekilde yaparak vatandaşların rahat ulaşım sağlamaları için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey İnegöl’de devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında BUSKİ ekiplerinden bilgi aldı.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin ile birlikte esnafı ziyaret ederek sohbet eden ve İnegöl’de iki tane önemli çalışma yürüttüklerini anlatan Başkan Bozbey, “İnegöl’ün altyapısı çok eski ve asbestli borulardan oluşuyor. Yüzde 55’in üzerinde kayıp kaçak oranı var. Bu sistemi değiştirmemiz gerekiyordu. Bizler göreve gelir gelmez halkımızın sağlığını düşünerek İnegöl’ü besleyecek isale hattının yapılması ve içme suyu şebekesinin iyileştirilmesi noktasında çalışmaya başladık. Aslında her ikisinin de önceki yıllarda yapılması ve tamamlanması gerekiyordu. Bizler tüm İnegöl’de içme suyunun sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için çaba harcıyoruz” dedi.

Çalışmaların bölge bölge sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Bozbey, her bölgenin kayıp kaçak noktasında test edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu yüzden asfalt çalışmalarının biraz arkadan geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Zaman uzadıkça da İnegöllülerin sıkıntı çekmesine sebebiyet veriyor. Halkımızı anlıyoruz ama sağlıklı su tüketebilmelerini istiyoruz. Bunun için çalışmalarımıza hız verdik. Bir an önce İnegöl’de içme suyu sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. İnegöllüler hiç merak etmesin, asfalt veya parke taşı çalışmaları hızla devam edecek. İnegöl ile ilgili farklı projelerimizi de yaşama geçireceğiz. Çalışmalar bitince hep beraber gülümseyeceğiz” dedi.