Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki içme suyu sorununun çözümü için de yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki dağıtım noktasına ulaşan 10 tır su, depremzedelere dağıtıldı.

Hatay’da Türkiye genelinden gelen yardımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki içme suyu sorununun çözümü için de yoğun mesai harcıyor. Büyükşehir Belediyesi kontrolündeki dağıtım noktasına ulaşan 10 tır su, depremzedelere dağıtıldı.

Depremin yaralarını sarmak için Hatay’da konteyner kentler oluşturmak, seyyar tuvalet ve duşlar kurmak için yoğun mesai harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kente kara ve hava yolu ile gelen yardımların dağıtımı konusunda da insanüstü bir gayret sarf ediyor. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’ndeki (MOBSAN) bir fabrika, yardım dağıtım üssüne dönüştürülürken, buraya tırlarla gelen yardımlar başta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ait kamyonlar olmak üzere hayırseverlerin temin ettiği araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıyor.

Özellikle son günlerde içme suyu ihtiyaçlarının daha fazla ön plana çıkmasıyla birlikte su dağıtımlarına ağırlık verildi. Tek bir depremzedenin bile susuz kalmaması için gece gündüz çalışan ekipler, dün dağıtım merkezine ulaşan 10 tır suyu, bir gün içinde ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırdı. Hatay Valiliği koordinasyonunda yapılan su dağıtımlarında 7 tır su, çadır kent ve konteyner kentlere dağıtıldı. Kalan 3 tır su ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Harbiye, Açıkdere, Narlıca, Serinyol, Yukarı Ekinci, Demirköprü, Ekinci, Çekmece, Akçurun Bitiren, Alattin, Paşaköy ve Maden Boyu mahallelerindeki depremzedelere ulaştırıldı. Bir gün içinde Hataylı depremzedelere ulaştırılan su miktarı 95 bin litreyi buldu.