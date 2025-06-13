Bursa Büyükşehir Belediyesi, günlük 1843 metreküp atıksuyu ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizleyecek ve yaklaşık 5 bin kişiye doğrudan hizmet verecek olan Keles Atıksu Arıtma Tesisi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin dağ bölgesinde çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla Keles Atıksu Arıtma Tesisi’ni törenle hizmete açtı.

Günlük 1843 metreküp atıksuyu ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle temizleyecek tesis, yaklaşık 5 bin kişiye hizmet verecek. Atıksular, basınçlı kum filtresi ve ultraviyole dezenfeksiyon sistemiyle arıtılarak Cuma Deresi’ne yüksek kalitede deşarj edilecek, böylece ekolojik denge korunacak.

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM”

Başkan Bozbey, tesisin çevresel sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma için önemine dikkat çekti: “Dağ yöresi insanları topraklarını korumalı. Kırsaldaki topraklar, şehirdeki arsalardan daha değerli olacak. Siz üretin, biz pazarlama ve satın alma konusunda destek olalım. Bu tesisle suyu arıtıyor, ekolojik dengeyi koruyor, tarım alanlarını ve halk sağlığını güvence altına alıyoruz.” Bozbey, “Devlette devamlılık esastır” anlayışıyla başlatılan projeleri tamamladıklarını belirtti.

DOĞA VE GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Keles Kaymakamı Muhammed Ali Yolal ve Belediye Başkanı Ali Doğru, tesisin ilçeye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. CHP’li Canan Taşer, temiz suyun önemine vurgu yaparak, “Bu yatırım doğayı ve su kaynaklarını koruyacak,” dedi. CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar ise, “Keles’in dereleri artık temiz akacak,” diye konuştu.

Tören, kurdele kesimiyle sona erdi. Başkan Bozbey ve protokol, tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.