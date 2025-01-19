Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayıp, sömestir tatiline giren tüm öğrencilere ücretsiz hayvanat bahçesi gezisi hediye ettiBURSA (İGFA) - Bursa’da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 149 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan Hayvanat Bahçesi, yarıyıl tatilinde öğrencileri ücretsiz ağırlayacak.

Tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 2 Şubat’a kadar 9.30 ile 16.30 saatleri arasında hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek.

Öğrenciler, ziyareti yanlarındaki bir velileri ile birlikte gerçekleştirebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, karne hediyesi olarak hayata geçirdikleri uygulama kapsamında tüm çocukları Hayvanat Bahçesi’ni ücretsiz gezmeye davet etti.