Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan etkinlikleri kapsamında Âşık Veysel’in vefatının 52. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.BURSA (İGFA) – Paylaşmanın ve yardımlaşmanın simgesi olan Ramazan ayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla Bursa’da dolu dolu yaşanıyor.

Kentin farklı noktalarında kurulan iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanlarında da eski Ramazan ruhunu yaşıyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Âşık Veysel’in vefatının 52. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Tayyare Kültür Merkezi’ndeki programa, Âşık Veysel sevdalıları ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Türk sinemasının değerli yapımlarından biri olan ‘Âşık’ filminin gösterimiyle başlayan etkinlik, filmin yönetmeni Bilal Babaoğlu söyleşisiyle devam etti. İzleyicilerin filme dair sorularını yanıtlayan Babaoğlu, yeni projeleri hakkında da bilgi verdi.

Gecenin sonunda ise, filmin başrol oyuncusu Müzisyen Emirhan Kartal tarafından dinleyicilere eşsiz bir konser verildi. Âşık Veysel türkülerini seslendiren Emirhan Kartal, saz performansıyla da dinleyenlerden büyük alkış aldı.