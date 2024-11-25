Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında personele ‘KOAH ve tütün kullanımının zararları’ konulu eğitim verildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim programında KOAH hastalığının sebeplerine, korunma yöntemlerine, tütün kullanımının zararlarına ve KOAH hastalığının en önemli sebeplerinden birinin tütün kullanımı olduğuna değinildi.

Eğitim programı yoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranıyla gerçekleştirildi.