Bursa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak amacıyla Kalite Yönetim Sistemi yolculuğuna kaliteden taviz vermeden devam ediyor. Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, Enerji Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olmak üzere 6 belgeye sahip Bursa Büyükşehir Belediyesi, Entegre Yönetim Sistemi çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemleri için gerçekleştirilen dış tetkik sonucunda üç belgenin de devamına karar verildi. Denetim gerçekleştirilen tüm Daire Başkanlıklarının yöneticilerinin de bulunduğu kapanış toplantısında söz alan TSE denetçileri, tavsiye ve önerilerinin yanında iyi uygulama örneklerini de katılımcılarla paylaştı.

Vatandaşlarımızdan gelen tüm taleplerin ortalama 2 gün içinde sonuçlandırılması, hayvansal atıkların geri dönüşümü, saha personelinin yaka ve araç kameralarıyla hizmet verme oranın artırılması, yalın uygulamalarla sürekli iyileştirmenin bir kurum kültürü haline getirilmesi gibi örnekleri yerinde tespit eden denetçiler, verilerini bir rapor halinde Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ahmet Aka’ya sundu.

Öncelik vatandaş memnuniyeti

Kapanış konuşmasında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ahmet Aka, yaptıkları tüm hizmetlerin öncelikli amacının vatandaş memnuniyetini artırmak olduğunu söyledi. Aka, “Bize ulaşan tüm taleplerin en hızlı şekilde çözülmesini son derece önemsiyoruz. Kaynağı kurumumuz olmayan sebeplerden ötürü sonuçlandıramadığımız talepler için bile vatandaşımızı arıyor bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Aka, yönetim sistemlerini bir yönetim aracı olarak kullanarak etkinliğini sürekli artıran çalışma ekipleri ile denetim sonucunda aktardıkları bilgiler için tüm denetçilere teşekkür etti.