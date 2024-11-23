Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde kar yağışı, yağmur ve soğuk hava koşullarına karşı tüm tedbirlerini aldı.BURSA (İGFA) - Bursa genelinde 585 araç ve iş makinesi ile toplam 1155 personelle ilk kar tanesinin düşmesiyle mücadele çalışmalarını başlatan Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle birlikte kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de karla mücadele çalışmaları için tedbirlerini aldı. Bursa’da etkili olan kar yağışı, yağmur ve soğuk hava koşullarına karşı 585 araç ve iş makinesi ile toplam bin 155 personel sahada çalışmalarını 24 saat kesintisiz sürdürüyor.

Yolların açık tutulmasını ve vatandaşların güvenliğini en büyük öncelik olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların acil durumlarda ALO 153 veya 0501 153 16 16 nolu whatsapp hattıyla 7/24 kesintisiz iletişim kurabileceğini açıkladı.