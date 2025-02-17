Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, 27. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Ulaşım filosunu gençleştirdiklerini ve daha konforlu hale getirdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "BURULAŞ olarak Bursa’mızın deniz ulaşımında yeni bir sayfa açıyoruz. 2 adet kruvaziyer gemi alarak kentimizin deniz ticareti ve turizmine güç katıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, kuruluşunun 27’nci yıl dönümünü kutluyor. BURULAŞ Ana Bina RS Bakım Atölyesi’nde düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem başkanları Erdem Saker ve Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcıları, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, siyasi partilerin temsilcileri, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile belediye personeli katıldı. Program, BURULAŞ’ın 27 yıllık sürecini anlatan film gösterimiyle başladı. Şirketin emektar çalışanlarının da söz alarak duygularını dile getirdiği etkinlikte BURULAŞ’ın hizmetleri de kısa videoyla anlatıldı.

"Birçok projeyi yaşama geçirmeye başladık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, kuruluşunun 27. yıl dönümü kutlanan BURULAŞ’ta Erdem Saker’in, Erdoğan Bilenser’in, Hikmet Şahin’in, Recep Altepe’nin ve Alinur Aktaş’ın katkıları bulunduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çok güçlü bir aile olduğunu belirten Başkan Bozbey, her zaman Bursalıları mutlu edebilmeyi, Bursalıları bir yerden bir yere güvenli ve rahat bir şekilde ulaştırabilmeyi amaçladıklarını ifade etti. Bu doğrultuda gece gündüz demeden 24 saat 365 gün boyunca BURULAŞ ailesinin çalıştığını anlatan Başkan Bozbey, "Çalışma arkadaşlarımızın tümüne, özel halk otobüslerinin yönetim ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. BURULAŞ, bir ulaşım şirketi olmanın ötesinde kentimizin büyümesine, modernleşmesine katkı sağlayan bir yapıdır. Ulaşım, kentlerin can damarlarından biridir. Eğer burada bir aksaklık olursa herkesin yaşamı etkilenir. Bu sebeple BURULAŞ’ın sistemli çalışması, sürekli gelişime açık olması gerektiğini biliyoruz. Bizler de bu farkındalıkla proje üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren daha önce yapılan çalışmaların üzerine bir şeyler koyma çabasıyla birçok projeyi yaşama geçirmeye başladık" diye konuştu.

"2 adet kruvaziyer gemi ile deniz ticareti ve turizmi güçlenecek"

Hem filoyu gençleştirdiklerini hem de toplu ulaşım sistemini daha konforlu ve erişilebilir bir hale getirdiklerini dile getiren Başkan Bozbey, yeni alınacak 10 adet körüklü otobüs, 2 adet çift katlı otobüs ve 3 adet elektrikli otobüsle ulaşım ağına güç katacaklarını söyledi. Bursa’daki ulaşım sorununu en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Bozbey, "20 adet 8 metrelik otobüsümüzle şehir içi trafiği rahatlatmayı hedefliyoruz. Bunun yanında Üçevler Batı Otobüs Garajı ve Eski Batı Garajı gibi projelerle, bu hedeflerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Ulaşımın sürdürülebilir ve çevreci olması önceliklerimiz arasındadır. Bunun için elektrikli otobüsleri filomuza katıyor, karbon salınımını azaltarak geleceğe daha temiz bir Bursa bırakmak için çalışıyoruz. BURULAŞ olarak Bursa’mızın deniz ulaşımında yeni bir sayfa açıyoruz. 2 adet kruvaziyer gemi alarak körfez içi ulaşımı başlatıyoruz. Bu girişim, Bursa’nın ekonomik gücünü de artıracaktır. Hedefimiz, Uludağ’dan çıkan birinin aktarmayla İstanbul’a kadar gidebileceği bir güzergahı oluşturmaktır" dedi.

"Hem doğayı koruyor hem de ulaşım maliyetlerini azaltıyoruz"

Kentte yaşayan her bireyin ulaşım hakkını gözettiklerini vurgulayan Başkan Bozbey, özellikle özel bireylerin ulaşımda karşılaştıkları zorluklara karşı çözümler geliştirdiklerini anlattı. Şoförlere güvenli sürüş eğitimleri verildiğini, işaret dili eğitimleriyle iletişim engellerini ortadan kaldırdıklarını dile getiren Başkan Bozbey, yaz-kış iklimlendirme sistemlerini geliştirerek, herkes için daha konforlu bir yolculuk deneyimi sunduklarını belirtti. Daha temiz bir çevre için Bursaray İşletme ve Bakım Hizmetleri Merkezi’ne güneş enerji santrali de kurduklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "1375 kilovat gücünde ve yıllık 1.5 milyon kilovat saat enerji üretimi hedefleyen bu santral, BURULAŞ’ın çevreci ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuna olan bağlılığını ortaya koymaktadır. Bu projeyle hem doğayı koruyor hem de ulaşım maliyetlerini azaltarak sürdürülebilir bir finansal yapı oluşturuyoruz. Biliyoruz ki Bursa’mızın geleceği yeşil ve temiz enerjide yatmaktadır. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendirirken finansal dengeleri de gözetiyoruz. 1.5 milyar TL’lik vergi ve SGK borcunu yapılandırarak bugüne kadar BURULAŞ’ın 450 milyon TL’sini borç olarak ödemiş bulunuyoruz. Borcumuzu azaltarak süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

"Çalı-Demirtaş hattındaki çalışmamız başladı"

BURULAŞ’ın sadece bugünün değil geleceğin de ulaşımını planlayan bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Şimdiye kadar attığımız adımlar yalnızca bir başlangıçtır. Önümüzdeki yıllarda, elektrikli araç sayımızı artıracak, raylı sistemlerimizi geliştireceğiz. Özellikle Çalı-Demirtaş hattındaki çalışmamız başladı. Proje çalışmalarına başlıyoruz. Tramvayla ilgili projelerimiz var. Elbette bunlar da yetmeyecektir. Ulaşım, trafikle birlikte önemli bir sorun olarak karşımızda. Biz ulaşımı kolaylaştırdığımızda, toplu ulaşımı kullanmayı yaygınlaştırdığımızda trafik de rahatlayacaktır. Kentte okul ve fabrika servislerinin yoğun olduğunu biliyoruz. Trafik sıkışıklığının önemli kısmının buradan geldiğinin farkındayız. Bu konularda bundan sonra atacağımız adımlarda kullanıcıların da bizlerle birlikte hareket etmesini bekliyoruz. BURULAŞ’ın 27. yılını kutlarken, aslında Bursa’mızın geleceğine dair duyduğumuz heyecanı paylaşıyoruz. Bu yolculukta emeği geçen, gece gündüz çalışan tüm BURULAŞ çalışanlarına, teknik ekibimize, şoförlerimize, yöneticilerimize ve en önemlisi bizlere güvenen değerli Bursalılara teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Erdem Saker, BURULAŞ’ın ve Bursaray’ın kuruluş dönemlerinde ortaya koydukları planlamalardan ve örnek aldıkları sistemlerden bahsetti. Bursaray’a dik otobüs hatları oluşturulmasını, aktarmalı seyahate insanların özendirilmesini tavsiye eden Saker, BURULAŞ ailesinin 365 gün 24 saat Bursalılara hizmet ettiğini dile getirerek, BURULAŞ’ın 27. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, Bursa’da oluşturulan güzel tablodan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve Genel Müdür Fahrettin Beşli’ye teşekkür etti. Bursa’nın en önemli kuruluşlarından birisinin de BURULAŞ olduğunu anlatan Altepe, kuruluştan bu yana gelişmeleri hep beraber yaşadıklarını, bu yüzden de büyük heyecan duyduğunu söyledi. İnsanların mutlu olması için çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ifade eden Altepe, bu zamana kadar emek veren herkese teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, 27 yıl önce Bursa’daki dolmuş, minibüs ve otobüsten oluşan toplu taşımacılığın daha yüksek kapasiteye, daha nitelikli, güvenli ve verimli bir seviyeye taşınması amacıyla BURULAŞ’ın kurulduğunu anlattı. Kuruluşundan 4 yıl sonra Bursaray’ın 17 kilometre hat üzerinde 17 istasyonda 48 araçla hizmete başladığını söyleyen Beşli, Bursaray’ın 40 kilometre hat üzerinde 40 istasyonda 138’i tren, 23’ü tramvay olmak üzere toplam 161 araçla hizmet verdiğini, BURULAŞ’ın 27 yılın sonunda toplamda bin 954 araçla yılda 330 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

Konuşmaların ardından BURULAŞ çalışanlarının oluşturduğu koro tarafından mini konser verildi. Program, Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekilerin katılımıyla 27. yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi.