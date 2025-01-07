Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyat, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hayata geçirdiği BURFAŞ B Kafe’ler, çölyak rahatsızlığı bulunanların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği 5 farklı yeni ürünü satışa sundu.

Bursa’da ‘hızlı kahve konsepti’ ve geniş ürün yelpazesi ile vatandaşların öncelikli tercihi haline gelen BURFAŞ B Kafe’ler, çölyak hastaları başta olmak üzere glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için ürün yelpazesine glütensiz ürünleri de ekledi. Badem sütlü kurabiye, tuzlu gevrek, mini tereyağlı kurabiye, Selanik gevreği, çikolatalı ve kestane unlu kurabiye ile karabuğdaylı kıtır kokteyl gibi 5 çeşit glütensiz ürün, BURFAŞ B Kafe raflarında yerini aldı.

Çölyak hastaları gibi glüten intoleransı olan bireylerin ve ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmak, onlara lezzetli seçenekler sunmak adına çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Glüten hassasiyeti olan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için BURFAŞ B Kafe’lerdeki ürün yelpazemizi genişlettik. Çölyak hastası olmamasına rağmen glütensiz beslenmek isteyenler de bu ürünlere ulaşabilecek. Glütensiz yaşam için mücadele eden ve hizmetlerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.