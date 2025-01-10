Bursa’yı daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yolu Beşevler bölgesinde yönetmeliğe uymayan tabela, afiş ve totemleri kaldırdı.BURSA (İGFA) - Daha estetik, temiz ve yaşanılabilir bir Bursa hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerde ve meydanlardaki görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerle, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliğine uymayan tabela, afiş ve totemler kaldırılıyor. Kent Estetiği Reklam Yönetimi ekipleri, son olarak İzmir Yolu Beşevler bölgesinde zabıta ekipleriyle birlikte çevreye ve kent estetiğine uygun olmayan izinsiz tabela ve totemlerle ilgili çalışma yaptı.

Tabela kaldırma çalışmalarının yanında tüm ana arterlerde denetim ve tebligat çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kamu yararını gözeterek vatandaşların ortak kullanım alanlarını daha düzenli bir görünüme kavuşturmayı ve kente yakışan estetik standartları artırmayı amaçlıyor.