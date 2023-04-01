Muğla’da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 15 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü organizasyondan 6 madalyayla döndü.

Türkiye Boks Federasyonu 2023 faaliyet takviminde yer alan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Muğla’da tamamlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, organizasyonu üç Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye ikinciliği ve iki Türkiye üçüncülüğü ile tamamladı. Ortaca ilçesinde bulunan Ahmet Ateş Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 61 ilden 444 erkek, 236 kadın toplamda 680 sporcu katılırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörleri organizasyonda başarılı sonuçlara imza attılar. Şampiyonaya 15 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 6 boksörü yarıfinale yükselme başarısı gösterdi.

25 Mart 2023 tarihinde başlayan ve 6 gün süren alan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden 48 kiloda Emirhan Aktürk tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Organizasyonda 63,5 kiloda ringe çıkan Sadegh Faghehpour da tüm rakiplerini geçmeyi başararak altın madalyaya uzanırken, 67 kiloda Tarık Ahmet Çelebi de Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada final oynayan bir başka Bursa Büyükşehir Belediyesporlu boksör İslam Aziz, ise aldığı yenilgiyle organizasyonu gümüş madalyayla tamamlarken, kadınlar 57 kiloda Melisa Nur Efe ve erkekler 54 kiloda Baran Mertcan Küçükçakır da bronz madalya kazandı.